تأكد غياب كيريوس عن استراليا في كأس ديفيز

لن يلعب نيك كيريوس في بطولة كأس ديفيز للتنس مع فريق أستراليا، الذي سيقوده في هامبورج أليكس دي مينور وسيشارك به تاناسي كوكيناكيس ومات إيبدين وماكس بورسيل.

وستلعب أستراليا هذه البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي ستتنافس بها أيضا ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر بعد بطولة أمريكا المفتوحة.

وحسبما أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس اليوم الثلاثاء، لن يشارك وصيف بطولة ويمبلدون في كأس ديفيز.

وقال مدرب الفريق الأسترالي، ليتون هيويت، إن "مشاركة نيك كيريوس كانت ستصبح أمرا رائعا لكن لسوء الحظ لن يكون متاحا".

وأقر هيويت بأن مرحلة المجموعات "دائما ما تكون صعبة للغاية، لكن الهدف هو التأهل إلى ربع النهائي"، معربًا عن أمله في أن يقود دي مينور الفريق في هامبورج.

ويحتل دي مينور البالغ من العمر 23 عامًا، المرتبة العشرين في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وفاز بمباراتيه الفرديتين في النسخة السابقة أمام المجر، وفي أغسطس الماضي توج في أتلانتا باللقب اللسادس في مسيرته.