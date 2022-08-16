لوبيز يفوز بسباق المشي في دورة ميونيخ

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فاز الإسباني ميجيل أنخيل لوبيز بسباق المشي لمسافة 35 كيلومترا في بطولة أوروبا 2022 متعددة الرياضات، اليوم الثلاثاء، فيما تأهلت ماليكا ميهامبو لنهائي الوثب الطويل بعد عودتها من الإصابة بفيروس كورونا.

وتحكم لوبيز، بطل العالم وأوروبا السابق لسباق 20 كيلومترا مبكرا، حيث تحدى الأجواء الحارة في مدينة ميونخ، ليفوز بالسباق الذي حل محل سباق 50 كيلومترا، في ساعتين و26 دقيقة و49 ثانية.

وجاء الألماني كريستوفر لينكه في المركز الثاني بفارق دقيقتين و41 ثانية، فيما حصل الإيطالي ماتيو جيوبوني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي سباق السيدات، فازت اليونانية أنتيجوني نتريسمبيوتي (38 عاما) بلقبها الكبير الأول في ساعتين و47 دقيقة، متفوقة على الإسبانية راكويل جونزاليس والمجرية فيكتوريا ماداراس.

وفي منافسات الوثب الطويل، تأهلت ميهامبو للنهائي بعدما سجلت مسافة 6.99 متر، بعد فشلها في المحاولة الأولى.

وكانت ميهامبو أكدت مشاركتها في البطولة المقامة في ميونخ يوم الجمعة، بعدما أصيبت بفيروس كورونا، عقب حصولها على بطولة العالم الشهر الماضي.