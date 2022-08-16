قائد بحري أمريكي: إجراءات استفزازية عسكرية صينية خطيرة في المحيط الهادئ

انتقد قائد البحرية الأمريكية في آسيا ما وصفه بـ"الإجراءات الاستفزازية الخطيرة" التي تقوم بها الطائرات الحربية الصينية، وأكد مجددا شكوى الولايات المتحدة من سلوكيات يرى المسؤولون أنه قد يؤدي إلى صدام.



ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أعرب قائد الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية -مقره اليابان- اللواء بحري كارل توماس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الجهود العنيدة، والمتزايدة، من جانب جيش التحرير الشعبي الصيني لاعتراض الطائرات العسكرية لأمريكا وحلفائها في سماء المحيط الهادئ.



وأشار توماس إلى إطلاق المشاعل بالقرب من الطائرات وتضييق المسافات بينها أثناء مرورها، ووصف ذلك بالأفعال المحفوفة بالمخاطر.



وأوضح القائد الأمريكي للصحفيين في سنغافورة، حيث شاركت الولايات المتحدة في تدريبات إقليمية: "هناك زيادة فيما نعتبره اعتراضات غير آمنة أو غير مهنية أو غير قياسية، وهي ليست طائرات أمريكية فحسب، بل أيضا طائرات حلفائنا وشركائنا.. ما لفت انتباهنا هو الطبيعة الاستفزازية لعمليات الاعتراض".



ويأتي التحذير في الوقت الذي تكثف فيه الصين التدريبات والدوريات حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه في وقت سابق هذا الشهر.