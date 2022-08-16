وزير النقل بطالب أحمد موسى بتغيير المونوريل في مقدمة برنامجه: مبشوفش حاجة محتاجة تعديل إلا وبقولها

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي أحمد موسى، بتغيير صورة المونوريل التي يضعها في مقدمة برنامجه «على مسؤوليتي»، بالمونوريل الموجود في مصر، سواء المحدد لشرق النيل، أو غربه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «أنا مبشوفش حاجة تحتاج تعديلًا إلا وبقولها، بقول اللي نفسي، اللي قدامي ياخد بيها أو ميخدش بيها هو حر».



وتابع: «عيني بتجيب كل اللي عاوزة تجيبه.. لا بزعل حد ولا حد بيزعل مني»، ليرد «موسى» بأن ملاحظة الوزير ستؤخذ بعين الاعتبار.