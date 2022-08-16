أكد باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا، أن تجربته مع الزمالك كانت الأفضل في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يتمنى العودة إلى صفوف القلعة البيضاء مرة أخرى في وجود البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض.

وقال مرسي في تصريحاته عبر قناة "الحياة": «تجربة الزمالك تظل الأفضل في مسيرتي لما حصلت عليه من بطولات خلال هذه الفترة، وكل موسم يكون هناك حديث عن عودتي للزمالك، أجتهد وأؤدي كل ما عليّ، وسواء عدت أو لا شرف لي إنني ارتديت قميص الأبيض».

وواصل: «لم أجلس مع أمير مرتضى منصور ولكن كان هناك كلام منذ فترة، وأتمنى أن أعود للزمالك مرة أخرى، لعبت في القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أحرزت 54 هدفًا وهذا ليس رقمًا قليلًا».

وعن تصريحه في 2014 (يا مين يعيش ويشوف الأهلي ياخد الدوري تاني)، أوضح قائلا: «قلت ذلك على أمل أن يستمر فيريرا مع الزمالك لمدة 4 سنوات وهذا لم يحدث، وسبحان الله عاد مرة اخرى وبنسبة كبيرة الزمالك سيفوز بالدوري، ومقولتي تتحقق بعد ما كان الناس يسخرون مني».

وشدد: «أتمنى أن أعود في وجود فيريرا، أنا أحبه على المستوى الشخصي، حتى لو لم أعد فأنا سعيد بتواجدي في سيراميكا كليوباترا».

ونوه: «أحرزت 102 هدف، عندما أقول على نفسي إنني مهاجم جيد فهذا يكون بالأرقام، ولو هناك مهاجمين في جيلي أحرزوا أهدافًا أكثر إذن هم أفضل مني».

وأتم: «مع احترامي للنادي الأهلي، أنا منتمي للزمالك ولا يمكن أن أنتقل للأهلي، ولم أتعمد إثارة جماهير الأحمر وأهدافي في مرماهم سبب غضبهم مني، احترم الأهلي جدًا ولا يوجد بيني وبينه مشكلة».