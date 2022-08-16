بريطانيا تجمد الإنفاق على المساعدات الدولية

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تريد بريطانيا انفاق قدر أقل من الأموال على المساعدات الدولية ومشروعات التنمية.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن "الحكومة تعطي الأولوية حاليا لتمويل المساعدات الضرورية في الخارج، مثل تقديم الدعم الانساني للشعب الأوكراني".

وبحسب الحكومة البريطانية، فمن المألوف إجراء تعديلات على ميزانيات المساعدات الخارجية بحسب خطط الانفاق الحالية، غير أنه لم يتم تحديد المبالغ التي سيتم تخفضيها.

وفي العام الماضي، جمدت حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفها المنصوص عليه قانونا بشأن انفاق 7ر0 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على المساعدات التنموية.

وتعهد رئيس الوزراء آنذاك بالعودة إلى المعدلات الطبيعية بمجرد أن تسمح الأوضاع الاقتصادية بذلك.

وقال المتحدث: "لا نزال ملتزمين بانفاق 5ر0 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على المساعدات الخارجية، وسوف نعود إلى نسبة 7ر0 بالمئة عندما يسمح الوضع المالي بذلك".