صحيفة صينية: إنذار بوتين وتصرفات الولايات المتحدة أثرت بشدة على الدولار



قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن روسيا بمطالبتها الغرب بتسديد قيمة الغاز بالروبل فقط، عززت اقتصادها الوطني الروسي رغم العقوبات الغربية.



وأكدت الصحيفة، أن ذلك إلى جانب بعض الخطوات الأمريكية المناهضة لروسيا، دفع الدول الأخرى إلى بدء التخلي عن الدولار.



وتابعت: "مثل هذا الإجراء الجريء (إصرار روسيا على التسديد بالروبل) ساعد على الفور على استقرار قيمة الروبل والتخفيف بشكل كبير من التأثير السلبي للعقوبات الغربية"، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".



بالإضافة إلى ذلك، لعبت بعض تصرفات السلطات الأمريكية، مثل تجميد الأصول الروسية واعتماد السياسة النقدية الخاطئة، دورها ضد العملة الأمريكية.



وذكرت الصحيفة: "التفكير بأن الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على أصول أي طرف يرفض الانصياع لإملاءات واشنطن، يثير الخوف ويدفع المزيد من البلدان على تنويع أصولها الاحتياطية بعيدا عن الدولار".



ولا يهتم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلا بمصالح مستثمري أمريكا وبمصالح المؤسسات العاملة في "وول ستريت"، وغالبا ما ارتكب البنك المركزي الأمريكي الأخطاء في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى حدوث تقلبات في السيولة وأزمات تضخمية، وفق التقرير.



وخلصت المقالة إلى أن العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا، بما في ذلك القيود المفروضة على مصرفها المركزي، تهدد الآن بشكل متزايد بإضعاف هيمنة الدولار الأمريكي ويمكن أن تؤدي إلى تفتيت أكبر للنظام النقدي الدولي.