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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار المركز التجاري في أرمينيا إلى 16

يريفان - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 12:20 م

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انفجار وقع في مركز تجاري على مشارف العاصمة الأرمينية يريفان إلى 16 قتيلا.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، أنه جرى انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال مسؤولون إن الضحايا من بينهم سيدة حامل وطفل صغير.

وتواصل فرق الطوارئ البحث عن مفقودين.

ولا يزال كثير من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، جراء الانفجار الذي تسبب في إصابة أكثر من 60 شخصا، كثير منهم من الأطفال.

ووفقا لأحدث نتائج التحقيقات، فقد وقع الانفجار في مستودع للألعاب النارية، أتبعه انفجار في أنبوب غاز، ثم انهار المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق.

ونتج عن الانفجار سحب كثيفة من الدخان، كما انهارت العديد من المباني، ما أثار حالة من الذعر.

يشار إلى أن أرمينيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقا، تعتبر واحدة من أفقر دول العالم. ويعد انتهاك لوائح السلامة أمرا شائع الحدوث بها.


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