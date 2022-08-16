تباطؤ مؤشر المنتجين الصناعيين في التشيك خلال شهر يوليو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء التشيكي اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر المنتجين الصناعيين في التشيك بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 26.8% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 28.5% في يونيو الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 27.8%.



وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 49.8%، كما ارتفعت الاسعار المتعلقة بإمدادات المياه بنسبة 5.3%.



وقد ارتفعت أسعار قطاع الطاقة بمفرده بنسبة 54.5%.



وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.