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تباطؤ مؤشر المنتجين الصناعيين في التشيك خلال شهر يوليو الماضي

براغ - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 1:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 1:57 م
أظهرت بيانات مكتب الاحصاء التشيكي اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر المنتجين الصناعيين في التشيك بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 26.8% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 28.5% في يونيو الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 27.8%.

وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 49.8%، كما ارتفعت الاسعار المتعلقة بإمدادات المياه بنسبة 5.3%.

وقد ارتفعت أسعار قطاع الطاقة بمفرده بنسبة 54.5%.

وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.

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