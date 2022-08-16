المرشح أودينجا يرفض نتيجة الانتخابات الكينية ويعتزم تقديم طعن

رفض رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينجا نتيجة انتخابات الرئاسة وتعهد باتخاذ الخطوات الدستورية للطعن عليها، بعد خسارته فيها في التاسع من أغسطس بفارق ضئيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وحصل أودينجا، 77 عاما، الذي كان يخوض الانتخابات للمرة الخامسة على 48.9% من الأصوات مقابل 50.5% لصالح نائب الرئيس وليام روتو، وقال إن رئيس مفوضية الانتخابات لم يتبع الإجراءات المناسبة الأمر الذى يجعل النتائج المعلنة "باطلة ولاغية".

وذكر في إحاطة في العاصمة الكينية نيروبي: "اليوم لا أرغب في تناول استراتيجيتنا بالكامل في المضي قدما، لكن يكفي أن أشير إلى أنني سأسعى إلى جميع الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لنا".

وكان أودينجا يسعى إلى الفوز بالرئاسة للمرة الخامسة وجعل مكافحة الفساد أساس برنامج حملته الانتخابية.

ومن جانبه، لم يرد بول موانجي، محامي أودينجا، على العديد من المكالمات على هاتفه المحمول للتعقيب على الأمر.