اختيار فيلم عزيزي كورت للممثل والمنتج الألماني تيل شفايجر للمنافسة على الأوسكار

انضم فيلم "عزيزي كورت" أحدث فيلم للممثل والمنتج الألماني الكبير تيل شفايجر ضمن مجموعة الأفلام الألمانية التي ستدخل سباق الأوسكار.

يذكر أن هذا الفيلم المأخوذ عن القصة الأفضل مبيعا "كورت" للمؤلفة الألمانية ساراه كوتنر وهو أحدث أفلام شفايجر ويحكي عن عائلة شابة ويلعب شفايجر أحد الأدوار الرئيسية.

ويأتي الفيلم ضمن تسعة أفلام تم اختيارها من قبل الهيئة المسؤولة عن تمثيل الفيلم الألماني في الخارج لتكون الأفلام الألمانية المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في مارس المقبل.

ومن المنتظر الإعلان في ديسمبر المقبل عن قائمة مصغرة تضم 15 فيلما من كل الأفلام الدولية المتنافسة، وسيتم اختيار خمسة أفلام فقط من هذه القائمة لترشيحها لجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع الجوائز في لوس أنجيليس في الثاني عشر من مارس المقبل.

وإضافة إلى كونه واحدا من أكثر الأسماء شهرة في صناعة الفيلم الألماني، فإن شفايجر شارك أيضا في العديد من أفلام هوليوود ومن بينها فيلم "أوغاد مجهولون" للمخرج كوينتين تارانتينو.