محللون بريطانيون: يمكن لكييف تحويل الموارد وسط تراجع الخطر في أوديسا

قال محللون عسكريون في بريطانيا، إنه تم تجنب خطر إنزال بحري لقوات روسية في مدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا، وأشاروا إلى أسطول روسيا المستنزف في البحر الأسود، وعوامل أخرى.

وجاء في تحديث لوزارة الدفاع البريطانية، أن "هذا يعني أن أوكرانيا يمكنها تحويل الموارد للضغط على القوات البرية الروسية في مواقع أخرى".

وأفاد التقرير بأن السفن الروسية محدودة القدرة على تقديم دعم فعال لجهود الغزو في أوكرانيا، وأنها تتخذ "موقفا دفاعيا إلى حد كبير".

وأضاف التقرير أنه، بصرف النظر عن الغواصات، فإن السفن تظل دائما مرئية من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بالقوة من أوكرانيا في 2014، في تناقض ملحوظ مع النشاط المتزايد للسفن الروسية في البحار الأخرى في هذا الوقت من العام.

وفي حين واصلت السفن الروسية إطلاق صواريخ بعيدة المدى، يبذل الأسطول جهودا مضنية من أجل السيطرة البحرية، من وجهة نظر المحللين، بعد خسارة الطراد موسكفا، وعدد كبير من الطائرات والسيطرة على "جزيرة الأفعى"، أحد المواقع الاستراتيجية الرئيسية.