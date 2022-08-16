علق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على تعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار خلفا لخالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن تعيين أحمد عيسى، وزيرًا جديدًا لوزارة السياحة والآثار، يأتي وفق رؤية القيادة السياسية التي يحترمها.



وأشاد بالدكتور خالد العناني، قائلًا: «رجل عظيم أدى عمله بأمانة مطلقة، وكان عالمًا محترمًا ويحترم الزملاء، عالم آثار حقق إنجازات محترمة وتُقَدر، وبلا شك أننا خسرنا الدكتور خالد».



وأكد عالم المصريات، أنه «مع كل المصريين الذين يحيون الدكتور خالد»، معقبًا: «أضم صوتي لهم وأقول إن العناني من أنجح الوزراء الذين تولوا حقيبة الوزارة، طول عمري أقول إن ضم السياحة على الآثار خاطئ، السياحة حاجة والآثار حاجة».



شهد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته صباح السبت، تولي أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار، خلفا لخالد العناني وزير السياحة والآثار السابق.