مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء ينفي شائعة تلوث حمام السباحة باستاد العريش

أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية في مواجهة تلك الشائعات لأنه دور مجتمعي، قائلا إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت موجودة في طائفية المجتمع بأكمله وحرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

وقال إن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في التصدي لتلك الشائعات وتصحيح المعلومات التي تحاول أن تطلقها الجماعات الإرهابية ودحضها، فالرسالة لابد أن تكون واضحة، وأن المشروعات القومية والنهضة التنموية التي تحدث على أرض مصر تمكنها من الوقوف على قدميها واستعادة مكانتها محليا ودوليا.

وأوضح راشد أن حمام السباحة الأولمبي ليس بهذه البشاعة، قائلا: نرفض ما تم نشره جملة وتفصيلا، ودعا جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لعمل زيارة لموقع حمام السباحة الأولمبي.

في سياق متصل نفى المهندس جودت حجاب مدير استاد العريش الرياضي، وجود مشكلة بهذه الصورة البشعة التى تم نشرها عبر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لغرض اصطناع مشكلة وإثارة البلبلة في الأوساط الرياضية وأكاديمية تدريبات السباحة.