 محافظ المنيا: السيطرة على حريق محدود في كنسية الأنبا بيشوي - بوابة الشروق
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محافظ المنيا: السيطرة على حريق محدود في كنسية الأنبا بيشوي

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 3:25 م

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السيطرة على حريق محدود ناجم عن ماس كهربائي بالطابق الأرضي بكنسية الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة دون إصابات.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشب حريق اليوم الثلاثاء، في كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بـ 10سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

وأمس الأول الأحد، اندلع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، أسفر عن وفاة 41 شخصا.


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