وزير النقل يشيد بالتعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا: الرئيس دائما يقول لنا احلموا بالأفضل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يفخر بتوقيع عقد مع شركة «سكك حديد ألمانيا» العملاقة، موضحًا أنه زارها برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عام 2019 بعد شهر من تعينيه كوزير للنقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه زار مركز عمليات الشركة في برلين، لافتًا إلى أن الشركة تدير من المركز 34 ألف كم سكك حديد داخل ألمانيا، وكل القطارات التابعة التي تعبر ما بين العواصم الأوروبية.

وأشار إلى أنه تمنى إنشاء مركز عمليات مماثل في مصر، معقبًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يقول: (عاوز الأفضل في العالم واحلموا، صحيح إن إمكانياتنا مش زيهم، لكن بعزمنا وإرادتنا نوصل للي عاوزينه، احلموا ونفذوا اللي بتحلموا بيه)».

ولفت وزير النقل إلى أن الرئيس السيسي يطالب المسؤولين بالحلم بكل الأمور المتطورة والجميلة للدولة، لأن العزيمة والإرادة المصرية ليست أقل من الدول الأخرى.

وأوضح أن الوزارة تتعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا لإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع، متابعًا أن مصر بإنهاء الشبكة بطول 2000 كم، من المقرر أن تكون رابع دولة تمتلك شبكة قطار كهربائية في العالم، وثاني دولة بعد الصين بعد الوصول إلى وادي حلفا وبني غازي.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا (دويتش بان)، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء «تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع».