 فيديو.. وزير النقل: مصر ستصبح ثاني دولة عالميا تمتلك شبكة سكك حديد كهربائية - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير النقل: مصر ستصبح ثاني دولة عالميا تمتلك شبكة سكك حديد كهربائية


نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 9:29 م
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر بعدما تصل بالسكك الحديدية حتى بني غازي ووادي حلفا ستصبح ثاني دولة عالميًا بعد الصين لديها شبكة سكك حديد كهربائية حول العالم وبعد المرحلة الأولى سنكون الرابع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك تعاقدات مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ وصيانة السكك الحديدية المصرية، والـ3 خطوط الجديدة التي سيتم تنفيذها ستبدأ بـ 6 آلاف فني وعامل لإدارة شبكة السكك الحديد الكهربائية.

وتابع أن المصريون ليس لديهم خبرة حاليًا في إدارة شبكة سكك حديد كهربائية، وسيتم الاستعانة بالخبرات الأوروبية في هذا الصدد، وسيتم فتح مدارس وجامعات تكنولوجية لتدريب المصريين على إدارة منظومة السكك الحديد الكهربائية، في مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أن الشركة الأجنبية تدير في أكبر 10 دول على مستوى العالم في السكك الحديدية؛ مؤكدًا أن الألمان لديهم اهتمامًا كبيرًا بالتواجد والاستثمار في مصر بمجال السكة الحديد.

وأكد أن أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية السابقة، أشادت بذكاء المهندس المصري؛ وهو السبب الذي سيدفعهم لفتح جامعة تكنولوجية لتأهيل وتعليم كوادر مصرية؛ يمكنه الاعتماد عليهم في العمل بهذا المجال في ألمانيا.



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