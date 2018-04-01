مقاتلات للجيش الألماني تواصل رحلتها التدريبية إلى أستراليا

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بعد يوم واحد من بدء تدريب عسكري على النقل إلى أستراليا، واصلت مقاتلات "يوروفايتر" وطائرات تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الألماني مسارها إلى سنغافورة اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، إنه خلال توقف كان مخططا له في الإمارات لم تتمكن واحدة من المقاتلات الستة من الإقلاع بسبب مشكلات هيدروليكية تتطلب الإصلاح حاليا.

ويرافق طائرات "يوروفايتر" ثلاث طائرات تزود بالوقود.

وفي أستراليا تشارك القوات الجوية الألمانية في تدريب "بيتش بلاك" للعمليات الجوية وكذلك في تمرين "كاكادو" البحري.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية شركاء لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المخطط أن تتوجه المقاتلات الألمانية إلى اليابان وكوريا الجنوبية في إطار التدريب.