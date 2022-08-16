 الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 10:02 ص

أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته".

ووفق الوكالة، "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".


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