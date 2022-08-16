 الخميس 18 أغسطس.. فرقة نهاوند السورية تقدم حفل مدح ببيت السحيمي - بوابة الشروق
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الخميس 18 أغسطس.. فرقة نهاوند السورية تقدم حفل مدح ببيت السحيمي

بيت السحيمي
بيت السحيمي

نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 6:35 م

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس 18 أغسطس، حفل لفرقة "نهاوند" بقيادة الفنان السوري نور بازرباشي.

حيث تقدم الفرقة مجموعة من أناشيد المدح التراثية منها "طاب لي خلع عذاري"، "مولاي"، موشح "يا رسول الله يامّن الأمان"، "في هوى خير العباد"، "أحب لقا الأحباب" وغيرها.

فرقة نهاوند أحد الفرق السورية تتكون من ثلاثة منشدين "صولو" ومجموعة كورال وموسيقين، وكان الهدف من تأسيسها تقديم أناشيد المدح والأعمال التراثية السورية والمصرية في قالب فني جديد.

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