السعودية والإمارات تستأنفان شراء سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عودة السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى شراء السندات الأمريكية لأول مرة منذ شهور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدفقات النقدية للدول النفطية في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة زادت بشدة خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى زيادة مشتريات هذه الدول من سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت بلومبرج إن فترة التوقف عن شراء السندات الأمريكية بالنسبة لدول الخليج انتهت في يونيو الماضي وهو أخر شهر متاحة بياناته.

وزادت حصيلة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي بمقدار 5ر4 مليار دولار وهي أكبر زيادة من أغسطس 2020 لتصل إلى أكثر من 119 مليار دولار.

واشترت الإمارات العربية خلال يونيو الماضي سندات أمريكية بقيمة 6ر1 مليار دولار، في حين كانت محفظة استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية قد تراجعت منذ يونيو 2021 بمقدار الثلث تقريبا.

وشهدت الأشهر الستة الأول من العام الحالي أقوى إقبال من المستثمرين الأجانب على السندات الأمريكية منذ بدء تجميع هذه البيانات في 1977.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي حصيلة السعودية من السندات الأمريكية بأكثر من 35% منذ أوائل 2020 بحسب تقديرات وكالة بلومبرج.

وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق من العام الحالي إن المملكة تعتزم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من عائدات النفط في حساب جاري للحكومة حتى نهاية 2022، ثم ستتخذ القرار بشأن كيفية توزيع هذه الأموال، وهو ما يمثل تحولا عن تعامل السعودية مع التدفقات النقدية في فترات ازدهار أسعار النفط السابقة.