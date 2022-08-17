المزيد من موظفي الشركات الأمريكية يعملون بالمكاتب لمرة واحدة أسبوعيا

ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون من المكاتب مرة في الأسبوع في الأشهر القليلة الماضية فيما يتأهب أصحاب العمل في شركات أمريكية من أبل إلى بيليتون لوضع مواعيد نهائية للعودة إلى المكاتب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ووصلت نسبة العمل من المكتب إلى يوم في الأسبوع على مستوى العالم إلى 50% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ44% في الربع الأول، وفقا لبيانات لشركة "باسكينج دوت آي أو" المعنية بتحليل بيانات شغل المكاتب.

وفي ذات الوقت، بات أشخاص أقل يذهبون إلى المكتب من أربعة إلى خمسة أيام أسبوعيا، خاصة في المدن الكبيرة.

وتأتي في الصدارة شركات كبرى مثل تسلا وجولدمان ساكس في هذا الجهد، وقال مالكوم جلادويل الكاتب صاحب المؤلفات الأكثر مبيعا إن الموظفين يحتاجون إلى التواجد في المكتب ليكون لديهم "الإحساس بالانتماء".