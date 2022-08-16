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محامي ترامب السابق يمثل للتحقيق بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سارة أحمد
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 4:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 4:38 م

كشف رودي جولياني المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن استدعائه للمثول في تحقيق جنائي في جورجيا بشأن محاولات التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والتي انتهت بفوز الرئيس جو بايدن.

ووصف عمدة نيويورك السابق، والذي من المقرر أن يمثل غدا الأربعاء، أمام محكمة بأتلانتا، التحقيق بأنه "بدوافع سياسية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقال روبرت كوستيلو محامي جولياني، أمس الاثنين، لوسائل إعلام أمريكية إن المدعين أبلغوا فريقهم القانوني أن عمدة نيويورك السابق مطلوب للتحقيق.

وقال جولياني في برنامج حواري إذاعي في نيويورك أمس الاثنين، إن أتلانتا كانت واحدة من "أكثر المدن فسادا في البلاد" مشيرا إلى أنها كانت "ديكتاتورية ديمقراطية".

وقاد جولياني الطعون القانونية للاعتراض على نتيجة الانتخابات، كما قام بتضخيم مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير أصوات الناخبين.

وفي ديسمبر 2020، وجه جولياني مرارا ادعاءات لا أساس لها بشأن سرقة بطاقات الاقتراع، حيث حث المشرعين في ولاية جورجيا على عدم التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.


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