البنك المركزي الصيني يستعد لإصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان في هونج كونج

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، بأن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يعتزم إصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان (3.69 مليار دولار أمريكي) في هونج كونج يوم الاثنين المقبل.

وسيتم إصدار سندات البنك المركزي على دفعتين: الدفعة الأولى تبلغ قيمتها عشرة مليارات يوان مع أجل استحقاق بعد ثلاثة أشهر، أو 91 يوما؛ بينما الدفعة الأخرى تبلغ قيمتها 15 مليار يوان مع أجل استحقاق بعد عام واحد، حسبما قال البنك في بيان.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى إثراء منتجات استثمار مقومة باليوان ذات تصنيفات ائتمانية عالية في هونج كونج وتحسين منحنى عائد اليوان في المنطقة.

ومنذ نوفمبر عام 2018، أنشأ بنك الشعب الصيني آلية قياسية لإصدار سندات البنك المركزي في هونج كونج.