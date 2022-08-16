مقتل 20 شخصا إثر حادث سير في باكستان

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لقى ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون، إثر تصادم شاحنة بناقلة نفط على طريق سريع بالقرب من مدينة باهاولبور بإقليم البنجاب في باكستان.

وكانت الحافلة في طريقها من لاهور إلى كراتشي.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن المسؤولين عن الطريق السريع قالوا إن سبب الحادث السرعة، وأشاروا إلى أن الحادث وقع عندما خرجت الحافلة عن السيطرة واصطدمت بناقلة النفط في طريق مولتان-سوكور. وقد توقفت الحركة على الطريق لعدة ساعات.

واندلعت النيران في الناقلة والحافلة بعد الحادث، وفقا لما قاله المتحدث باسم شرطة الطريق السريع

وجرى إنقاذ معظم الركاب أحياء من الناقلة والحافلة، وتم نقلهم على الفور لمستشفيات قريبة.