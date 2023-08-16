السفير الألماني الجديد في موسكو يسلم أوراق اعتماده ويتلقى اتهامات عنيفة لبلاده

سلم السفير الألماني الجديد لدى موسكو، الكسندر جراف لامبسدورف، أوراق اعتماده في الخارجية الروسية اليوم الأربعاء.

وفي تلك الأثناء، تلقى السياسي الذي كان نائبا في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر، اتهامات عنيفة لبلاده وجهتها الخارجية الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية أن الجانب الروسي أبلغ السفير بأنه يعيب على السياسة الألمانية "الطابع الصدامي وغير الودي" في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه نوه بأن السياسة المناوئة لروسيا التي تنتهجها ألمانيا على مدار عقود قضت على تعاون المنفعة المتبادلة، وقال الجانب الروسي إن هذه السياسة يهيمن عليها "رهاب غير معقول من روسيا".

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022، قيدت ألمانيا علاقاتها مع روسيا بشكل قوي وأوقفت استيراد الغاز الروسي وشاركت في العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية أنها وصفت للسفير الألماني الجديد دعم بلاده لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح بأنه أمر خطير.

ويأتي لامبسدورف سفيرا جديدا لألمانيا في موسكو خلفا لـ جيتسا اندرياس فون جاير. ويضم طاقم السفارة الألمانية عددا قليلا من الموظفين في الوقت الراهن.

كانت روسيا وألمانيا تبادلتا طرد العديد من الدبلوماسيين في الفترة الماضية.

كما أصبح عمل معهد جوته الألماني والمنظمات الألمانية الأخرى في روسيا مقيدا بشدة.

وفي مقابلة بثتها القناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم، قال لامبسدورف (56 عاما) إن الوضع السياسي شديد الصعوبة وإن وجهات النظر بشأن أوكرانيا "لا يمكن أن تكون أكثر اختلافا مما هي عليه".

وأضاف السفير الألماني أنه يأمل رغم ذلك في أن يكون الاتصال المهني مع الحكومة الروسية متاحا، ولفت إلى أن مهمته الرئيسية تتمثل في "تزويد الحكومة الألمانية بتحليل عميق عن السياسة الروسية".