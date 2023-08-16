الوليد بن طلال يتواصل مع نيمار أحدث صفقات الهلال

نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو لاتصال مرئي أجراه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم أمس الثلاثاء إلى الهلال السعودي بعقد لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بقيمة 290 مليون يورو.

ونشر الأمير الوليد بن طلال مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وظهر فيها تواصله مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، ونيمار، في أعقاب توقيع العقد بين الطرفين.

ورحب رجل الأعمال السعودي بالنجم البرازيلي، قائلا :"أتيت للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الأولى في آسيا.. من يجلس بجانبك هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن الفريق رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط".

ورد عليه نيمار :"أنا بخير، سعيد لرؤيتك، سأسعى لتحقيق النجاح والانجازات معكم."