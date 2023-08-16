يوقع الكاتب العماني زهران القاسمي، روايته الفائزة بجائزة البوكر العربية 2023 "تغريبة القافر" بالقاهرة، يوم السبت المقبل في مستهل جولة أدبية بمصر لمدة أسبوع تنظمها له "دار صفصافة للنشر".



وتشمل فعاليات الزيارة الأولى لزهران القاسمي في مصر، 3 حفلات توقيع وندوتين إحداها في مكتبة الإسكندرية، والأخرى في ضيافة نادي القصة بالمنصورة، وتستمر جولة القاسمي لمدة أسبوع من 19 إلى 25 أغسطس الجاري، وتعقد الفعاليات في 4 محافظات.



ويقام حفل التوقيع الأول لزهران القاسمي في مكتبة ديوان بالزمالك يوم السبت المقبل، ويدير اللقاء الكاتب والروائي طارق إمام.



ويقام حفل التوقيع الثاني يوم الأحد في مكتبة تنمية بالمعادي، ويدير اللقاء الكاتب والروائي السوداني حمور زيادة.



ويقام حفل التوقيع الأخير في مكتبة ميكروفون بالدقي يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، ويدير اللقاء الصحفي والروائي علاء فرغلي.



وسيستضيف نادي القصة لقاء زهران بالمثقفين في المنصورة يوم الاثنين المقبل، وستدير الكاتبة والأديبة هند جعفر لقاء الروائي زهران القاسمي في مكتبة الإسكندرية يوم الخميس 24 أغسطس.



وفازت رواية" تغريبة القافر" –التي صدرت العام الماضي- بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر العربية هذا العام، وصدرت طبعتها الأولى عن دار رشم بالسعودية، بالتعاون مع منشورات ميسكلياني (الإمارات - تونس)، فيما صدرت طبعتها المصرية هذا العام عن دار صفصافة للنشر.



وزهران القاسمي هو أول عماني يفوز بجائزة البوكر العربية، وهو من مواليد عام 1974، وهو شاعر وروائي، وحصلت روايته الأولى "القناص" على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، وسبق أن نشر ما يقرب من 12 عملًا شعريًّا وسرديًّا متنوعًا بين الرواية والقصة القصيرة.