تراجع الين الياباني لأقل مستوياته خلال العام الحالي

تراجع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى المستويات التي شهدت تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعمه العام الماضي، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكية واليابانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العملة اليابانية تراجعت أمام نظيرتها الأمريكية إلى 145.94 ين لكل دولار، وهو مستوى لم تتراجع إليه منذ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى تراجع الين بنسبة 5% تقريبا خلال الشهر الماضي، في ظل تزايد قوة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بشكل عام.

وقال ستيفن إنجلاندر المحلل الاقتصادي، في مصرف ستاندرد تشارترد بنك، إن الين تراجع إلى مستوى اليوان الصين، حيث إن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية هو المحرك الأكبر لارتفاع الدولار أمام الين.

ومن جهته أكد وزير المالية الياباني شوينشي سوزوكي، أمس الثلاثاء، أنه يراقب اتجاهات سوق الصرف "بإحساس بالاستنفار" يبدو أن التجار ومسئولي الحكومة يرون سرعة التحركات باعتبارها أهم من المستويات التي تصل إليها الأسعار.

وهذه الرؤية أكدها جين فولي كبير خبراء سوق الصرف الأجنبي في رابوبنك.

وقال فولي: "من المحتمل أن تكون وتيرة أي تحرك جديدة نحو الأعلى لسعر الدولار أمام الين أكبر تأثيرا على احتمال تحرك وزارة المالية اليابانية للتحرك قبل تراجع العملة اليابانية إلى مستوى 150 ين لكل دولار".

ويقول بيبان راي المحلل الاقتصادي في سي.آي.بي.سي، إن سعر الين قد يصل إلى ما بين 147 و148 في ظل الزخم الحالي، واستمرار جهود الصين لتعزيز اقتصادها.