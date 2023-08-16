التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

وأشاد ممثلو القبائل بإنجازات الرئيس، إذ قال أحدهم: «كنا كشباب بدو نُعامل في عهد الأنظمة البائدة على إننا مواطنين درجة ثانية وثالثة، إحنا بقينا نحس إننا مصريين بكل فخر في عهدك، عملت لنا كرمة في كل حتة في العالم».

وأعرب آخر عن ترحيبه بتواجد الرئيس في مطروح اليوم، قائلًا إن مصر ماضية في قاطرة التنمية، رغم أن العالم يئن من الظروف الاقتصادية.

وأكمل: «المشروعات ومبادراتك إحنا عمرنا ما كنا نحلم بيها، ده حظ أجيال المقبلة، وكل النجوع والقرى تشكرك على النقلة النوعية التي نعيشها، بفضل مشروع (حياة كريمة)».

وأضاف: «عمري داخل على الـ60سنة، عمري ما شفت التطور في الطرق وكل المجالات الاقتصادية والرياضية وتعمير الصحراء ومراكز الشباب، إحنا وراك يا سيادة الرئيس ومعاك على العهد».