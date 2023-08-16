مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود

أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة، مشيرا إلى أن دول المجلس تدعم الجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقال البديوي، خلال اتصال هاتفي مع ديميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني اليوم، إن موقف دول المجلس مبني على ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، والذي نص على أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، وأكد الجانبان أهمية المضي قدما تجاه مشروع خطة العمل المشتركة التي تتضمن موضوعات مهمة تخدم مصالح الجانبين.