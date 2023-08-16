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يواجه ستة ضباط سابقين في شرطة العاصمة لندن اتهامات بإرسال رسائل عنصرية مسيئة عبر تطبيق واتساب، وفقا لما قالته الشرطة في لندن اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الاتهامات تأتي بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في أكتوبر من العام الماضي ، الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق من قبل مديرية المعايير المهنية لشرطة العاصمة .

وبحسب بي بي سي، فإن بعض الرسائل العنصرية التي تمت مشاركتها في الدردشة كانت تتعلق بالأمير هاري وزوجته ميجان.

وسيمثل الضباط، الذين تقاعدوا بين عامي 2001 و 2015، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 7 سبتمبر المقبل.

وأوضحت شرطة لندن أن الضباط الستة لم يكن أي منهم في الخدمة فى أى وقت خلال مشاركتهم في المجموعة.