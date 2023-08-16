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بالصور.. العرض الخاص لفيلم العميل صفر بحضور أبطاله

حسام جودة
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 7:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 7:33 ص

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "العميل صفر" بحضور أبطاله استعداداً لطرحه اليوم الأربعاء بدور العرض المصري.

وحرص عدد كبير من فريق عمل الفيلم على حضور العرض الخاص وعلى رأسهم الفنان أكرم حسني، الفنانة فيدرا، الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان محمد أوتاكا، الفنان منذر رياحنة، الفنان مصطفي غريب، الفنانة الشابة هلا رشدي،

تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفضل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك الفنان أكرم حسني البطولة كلاً من مصطفي غريب، رحمة أحمد، منذر ريحانة، تأليف وائل عبدالله.

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