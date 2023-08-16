ألمانيا: رجل يعترف بارتكاب جرائم ذات دوافع معادية للمثليين والسامية

اعترف رجل بمسؤوليته عن جرائم ذات دوافع معادية للمثليين والسامية، جرى ارتكابها في العاصمة الألمانية برلين في مطلع الأسبوع الجاري.

وأعلنت السلطات الألمانية أن الرجل أدلى باعتراف كامل عن الجرائم.

وأعلن الادعاء العام والشرطة أن الرجل - 63 عاما، تم القبض عليه بعد ظهر الثلاثاء الماضي بتهمة جرائم حرق عمد ذات دوافع سياسية.

من جانبه، قال متحدث باسم الادعاء العام إن الدوافع الدقيقة للرجل الألماني غير معروفة بعد، ومن المنتظر أن يمثل الرجل أمام قاضي تحقيقات في وقت لاحق من اليوم.

كانت جهات التحقيق وضعت الرجل تحت مراقبتها بسبب جرائم سابقة،وفي طليعتها إلحاق أضرار مادية بملصقات انتخابية، وذكر المتحدث أن دعوى قضائية رُفِعَت ضده في مايو الماضي بسبب سبع وقائع من هذا النوع وبتهمة إثارة الفتنة في واقعتين.

وأضاف المتحدث أن كراهية الرجل للمثليين كانت ملحوظة أيضا. وتوصلت التحقيقات إلى هذا الرجل في القضايا الحالية لأنه كان يترك اسمه في كل ملصق من الملصقات التي كانت يتلفها.

ووفقا للمتحدث، كان صدر أمر اعتقال بحقه في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الاثنين بعد وقوع حريق متعمد على جمعية لنساء مثليات، وكان لصق قصاصة على نافذة الجمعية، وكانت القصاصة تحوي اقتباسا من الإنجيل يعارض المثلية الجنسية.

كما تم العثور على قصاصة تحوي هذا الاقتباس ليلة الجمعة / السبت الماضي على النصب التذكاري الموجود عند حديقة الحيوانات وهو نصب للمثليين الذين تعرضوا للاضطهاد إبان الحقبة النازية.

وكان تم إشعال النار في صندوق كتب في النصب التذكاري للهولوكوست "جلايز17"/أي الرصيف 17/ في منطقة جرونيفالد في برلين ليلة الجمعة/السبت الماضي، وعُثِر على خطاب اعتراف معاد للسامية يتعلق بالهجوم.

وكان شهود عيان ذكروا أن رجلا وضع صندوقا داخل كشك الهاتف الذي تم تحويله إلى صندوق كتاب، وأشعل الرجل النار في الصندوق الذي وضعه.