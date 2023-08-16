الدنمارك تواصل عمليات التفتيش على حدودها بعد حرق نسخة من المصحف

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واصلت الدنمارك عمليات التفتيش الصارمة على الحدود مع ألمانيا والسويد في أعقاب سلسلة من عمليات حرق نسخ من المصحف والمخاوف الأمنية ذات الصلة.

وأعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، تمديد العملية مرة أخرى وبشكل مؤقت حتى 22 أغسطس، بناء على توصيات من جهاز المخابرات الداخلية.

ويهدف التمديد إلى المساعدة في منع الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لأمن البلاد من دخول الدنمارك.

وتعني هذه الخطوة، من بين أشياء أخرى،أنه سيتعين على المزيد من الأشخاص إظهار هويتهم عند دخول الدنمارك.

وأدت عمليات حرق القرآن في السويد والدنمارك مؤخرا إلى احتجاجات غاضبة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومتاعب دبلوماسية للدولتين الاسكندنافيتين.

وتدرس حكومتا كوبنهاجن وستوكهولم إلى أي مدى يمكن أن تكون مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام محظورة قانونا في حالات معينة.