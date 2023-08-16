 الرئيس الإندونيسي يدلي بالخطاب السنوي عن حالة الأمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإندونيسي يدلي بالخطاب السنوي عن حالة الأمة

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 11:33 ص

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في خطابه السنوي عن حالة الأمة إن الموسم السياسي الذي تتجه له البلاد بدأ يحتدم قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 فبراير 2024.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع أن يعلن ويدودو في خطاب منفصل عن الميزانية اليوم الأربعاء، أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سوف يبقي على العجز المالي دون 3% من إجمالي الناتج المحلي والمحافظة على نمو إجمالي الناتج المحلي لنحو 5% فيما تقترب ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات من نهايتها خلال عام تقريبا.

ويسعى الرئيس إلى ترسيخ إرثه بإنشاء عاصمة جديدة بتكلفة قدرها 34 مليار دولار والدفع إلى أن تصبح قوة تصنيعية سوف تساعد في النهوض بإندونيسيا الغنية بالموارد إلى مرتبة الدول عالية الدخل بحلول 2045.


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