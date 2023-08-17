سفير الهند بالقاهرة: السياحة لديها قدرة كبيرة على توحيد البلدين

أكد أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، الأربعاء، على أهمية دفع وتشجيع التعاون بين مصر والهند، في قطاع السياحة، باعتبارها وسيلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير خلال فعالية نظمتها سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة؛ لتشجيع السائحين المصريين على زيارة الهند، بمشاركة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

وأضاف جوبتيه أن الهند ومصر ترتبطان بتاريخ مشترك، كما تفخر البلدان بأنهما من أقدم الحضارات في العالم، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيراً من خلال التفاعلات السياسية والاقتصادية المتواصلة بين البلدين.

وأوضح أن العامين الماضيين يمثلان مرحلة جديدة من الصداقة بين الجانبين، أطلق عليها "الشراكة الاستراتيجية".

وقال السفير إنه في عام 2022، كانت هناك العديد من الزيارات رفيعة المستوى من الجانب الهندي، بدءاً من زيارة وزير الدفاع الهندي في شهر سبتمبر، التي أعقبها زيارة وزير الشئون الخارجية في أكتوبر، ثم زيارة وزير البيئة في نوفمبر، والذي حضر ضمن الوفد الهندي المشارك في قمة المناخ.

ولفت إلى أن العام الجاري شهد تطورا كبيراً في العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كضيف رئيسي في احتفالات الهند بعيد الجمهورية في يناير الماضي، كما قام رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودى بزيارة إلى مصر في يونيو الماضي؛ وهي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى مصر منذ 26 عاماً، ويمثل ذلك بداية لتوجه جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال إن الترابط بين الشعبين يمثل الحلقة الأهم في العلاقات الثنائية، إذ يرتبط الهنود والمصريون بعلاقة حب واحترام متبادل "فعندما يسمع الهنود كلمة "مصر"، تراود مخيلتهم صور الأهرامات العظيمة وهي تقف شامخة شاهدة على العصور القديمة".

وتابع: يذكر المصريون تاج محل كأحد الأماكن التي يودون زيارتها في الهند. ومن هنا، فإن السياحة لديها قدرة كبيرة على توحيد هذين البلدين، بل والبشر بشكل عام".

وتابع أن أعداد الهنود الذين يقومون بزيارة مصر وأعداد المصريين الذين يقومون بزيارة الهند حالياً منخفضة، ومن هنا، نحتاج إلى استكشاف الإمكانيات الهائلة في هذا المجال.