كوريا الجنوبية تستعين بعدة بنوك لطرح أول سندات بالين الياباني

اختارت كوريا الجنوبية 5 بنوك؛ لإصدار أول طرح سندات لها في السوق اليابانية في الوقت الذي تأمل فيه الدولتان في تعزيز التعاون للتعامل مع التحديات المشتركة في المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن كوريا تعتزم طرح السندات على 3 شرائح زمنية هي 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات، بقيمة 5 مليارات ين (34 مليون دولار) لكل شريحة.

ومن المقرر بدء عقد لقاءات مع المستثمرين المحتملين للترويج للطرح يوم 29 أغسطس الحالي، مع توقع إعلان أسعار العائد على السندات في أوائل الشهر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل التهديد النووي من كوريا الشمالية ومشكلات سلاسل الإمداد العالمية وأمن إمدادات الطاقة.

وأعلنت كوريا الجنوبية، خطة طرح سندات الساموراي (سندات الين الياباني) لأول مرة في يونيو الماضي، بعد اتفاق الدولتين على إعادة العمل باتفاق مبادلة عملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يمهد الطريق أمام حصول الشركات المالية اليابانية على فرص استثمارية، ويدعم إصدار الشركات الكورية الجنوبية لسندات بالين.