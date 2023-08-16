وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان الوضع في ناجورنو - كاراباخ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء، الوضع في ناجورنو-كاراباخ وتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أنه في 16 أغسطس أجرى وزير الخارجية الروسي محادثة هاتفية، مع وزير الخارجية الأرميني ناقش خلالها الوضع في ناجورنو-كاراباخ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول آفاق المناقشات حول قضية ناجورنو-كاراباخ في مجلس الأمن الدولي.

وكان حرس الحدود الأذربيجاني أقام حاجز تفتيش على الحدود مع أرمينيا في أبريل الماضي، وظهر ذلك في بداية الطريق على معبر لاتشين المؤدي إلى ستيباناكيرت.

وفي ديسمبر 2022، تم قطع الطريق نفسه من قبل نشطاء البيئة الأذربيجانيين، ووفقا لهم كان الإجراء للتعبير عن الاحتجاج على الاستغلال غير القانوني للمناجم المعدنية في ناجورنو-كاراباخ.