الرئيس التونسي يدعو إلى تطبيق القانون على مختلقي الأزمات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة تطبيق القانون على من "يختلقون" الأزمات كل يوم بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد سعيد على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة "تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء في قصر قرطاج بحضور رئيس الوزراء أحمد الحشاني إلى جانب كل من كمال الفقي وزير الداخلية وكلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.