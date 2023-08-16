أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، رسميًا عن التعاقد مع نيكولو روفيلا، لاعب يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع النادي الرسمي، وقع روفيلا على عقد إعارة لمدة عامين من يوفنتوس ، والتي تتضمن التزامًا بالشراء إذا تم استيفاء شروط معينة.

بدأ لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا مسيرته الكروية مع جنوى، وانضم إلى أكاديمية الفريق في عام 2017، قبل أن يشارك لأول مرة بعد ذلك بعامين في عام 2019.

منذ عام 2021، ظهر روفيلا مع يوفنتوس ، وانضم إلى إلى فريق بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف مقابل 18 مليون يورو ترتفع إلى 20 مليون يورو، وتمت إعاردته إلى جنوى على سبيل الإعارة لموسم 2021-22.

كما لعب روفيلا على سبيل الإعارة مع مونزا الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي، حيث شارك في 27 مباراة في جميع المسابقات،

وسجل هدفًا واحدًا. ومن المتوقع أيضًا أن يكمل البيانكوسيليستي التوقيع الدائم مع لوكا بيليجريني في الأيام المقبلة ، أيضًا على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.