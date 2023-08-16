السعودية تعرب عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس

أعربت السعودية، اليوم الأربعاء ،عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لوزارة الخارجية: أن المملكة تدعو أيضا الأطراف الليبية كافة إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي الشقيق بما يحافظ على المكتسبات الوطنية

ووفقا للبيان فقد طالبت المملكة الأطراف جميع بالالتزام بالقرارات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

وكانت الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية لطرابلس قد شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أسفر عن سقوط 27 قتيلا، و 106 جرحى جراء الاشتباكات، بالإضافة لإجلاء 234 عائلة، دون تحديد أعداد المدنيين من بين الضحايا.

واندلع القتال مساء أمس بين اللواء 444 وقوة الردع والشرطة القضائية على خلفية قبض الأخيرتين على عقيد محمود حمزة آمر اللواء 444عشية أمس من مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع.

ونجحت جهود المفاوضات التي تصدرها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووجهاء وأعيان منطقتي: سوق الجمعة والنواحي الأربعة في تهدئة الأوضاع وإقناع آمر قوة الردع، عبد الرؤوف كارة، بتسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار، بعد رفضه ذلك في اجتماع سابق ليلة البارحة.