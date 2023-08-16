 في خطابه عن حالة الأمة.. رئيس إندونيسيا يطالب خليفته بالإبقاء على سياسات البلاد الحالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في خطابه عن حالة الأمة.. رئيس إندونيسيا يطالب خليفته بالإبقاء على سياسات البلاد الحالية

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 1:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 1:47 م

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه يتعين على الرئيس المقبل للبلاد أن يواصل تطبيق السياسات الحالية بحيث تستطيع البلاد تحقيق رؤيتها بشأن رفع الدخول لمستوى مرتفع بحلول عام 2045.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويدودو قوله "الأمر لا يتعلق بمن هو الرئيس"، مضيفا" المسألة هى ما إذا كان القادة في المستقبل على استعداد للاستمرار في ما بدأناه اليوم".

وقال ويدودو في خطابه السنوي عن حالة الأمة إن الموسم السياسي الذي تتجه له البلاد بدأ يحتدم قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 فبراير 2024.

ويسعى الرئيس إلى ترسيخ إرثه بإنشاء عاصمة جديدة بتكلفة قدرها 34 مليار دولار والدفع لأن تصبح قوة تصنيعية تساعد في النهوض بإندونيسيا الغنية بالموارد إلى مرتبة الدول عالية الدخل بحلول 2045.


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