 أمير قطر يصدر قانونا بتنظيم موانئ الصيد البحري - بوابة الشروق
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أمير قطر يصدر قانونا بتنظيم موانئ الصيد البحري

الدوحة - قنا
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 5:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 5:38 م

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم، القانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

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