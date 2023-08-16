أمير قطر يصدر قانونا بتنظيم موانئ الصيد البحري

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أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم، القانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.