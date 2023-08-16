 تراجع صادرات السعودية من النفط لـ6.8 مليون برميل يوميا في يونيو - بوابة الشروق
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تراجع صادرات السعودية من النفط لـ6.8 مليون برميل يوميا في يونيو

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 6:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 6:27 م

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وبلغ إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام 6.8 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي، منخفضا حوالي 1.8% من 6.93 مليون برميل يوميا في مايو السابق له.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث ليشمل سبتمبر، مضيفة أن الخفض ربما يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

ورفعت المملكة أسعار سبتمبر لأغلب النفط الخام الذي تصدره إلى آسيا.


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