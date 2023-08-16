أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التصدير لخمسة محاصيل زراعية، تشمل: الطماطم والبطاطس والخيار والرقي (البطيخ) والأعلاف، إلى الأسواق الخليجية وأسواق أخرى.



وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الوزارة لديها برنامج الروزنامة الزراعية، ومن خلال فرق متخصصة منتشرة في مناطق بيع الجملة، تراقب حركة الأسعار في السوق».



وأشار إلى أن الوزارة تناقش التوصيات المقدمة لها، في حال ارتفاع سعر أي سلعة غذائية، وتتخذ قرارًا يرفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، من أجل فتح باب الاستيراد.



ولفت إلى «التوقف عن استيراد 9 سلع زراعية، خلال الفترة الماضية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها»، موضحًا أن «الوزارة قررت فتح باب التصدير لبعض المحاصيل؛ كالطماطم والبطاطا والخيار والرقي والأعلاف إلى الأسواق الخليجية وأسواق أخرى».



وأكد أن «الوزارة مستمرة بمتابعة حركة الأسواق، وفي حال شح أي سلعة زراعية، يتم فتح باب الاستيراد لها حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية».