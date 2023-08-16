 بينها الأعلاف.. العراق يفتح باب التصدير أمام 5 محاصيل زراعية - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

بينها الأعلاف.. العراق يفتح باب التصدير أمام 5 محاصيل زراعية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 11:49 ص
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التصدير لخمسة محاصيل زراعية، تشمل: الطماطم والبطاطس والخيار والرقي (البطيخ) والأعلاف، إلى الأسواق الخليجية وأسواق أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الوزارة لديها برنامج الروزنامة الزراعية، ومن خلال فرق متخصصة منتشرة في مناطق بيع الجملة، تراقب حركة الأسعار في السوق».

وأشار إلى أن الوزارة تناقش التوصيات المقدمة لها، في حال ارتفاع سعر أي سلعة غذائية، وتتخذ قرارًا يرفع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، من أجل فتح باب الاستيراد.

ولفت إلى «التوقف عن استيراد 9 سلع زراعية، خلال الفترة الماضية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها»، موضحًا أن «الوزارة قررت فتح باب التصدير لبعض المحاصيل؛ كالطماطم والبطاطا والخيار والرقي والأعلاف إلى الأسواق الخليجية وأسواق أخرى».

وأكد أن «الوزارة مستمرة بمتابعة حركة الأسواق، وفي حال شح أي سلعة زراعية، يتم فتح باب الاستيراد لها حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك