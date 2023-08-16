غرفة شركات السياحة يطالب بإلغاء الساعة الإلكترونية: الحكومة السعودية لم تطلبها

حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، من التعامل مع السماسرة أو تصديق أن السفر بتأشيرة سياحية لأداء مناسك العمرة يوفر المال، لأنه سيتفاجأ بعدها بأن التكلفة مرتفعة إلى جانب معاناته من بعد الفندق عن الحرم المكي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: بعض الحجاج والمعتمرين تم إيقافهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات بسبب الاعتماد على تأشيرة الزيارة، وذلك عقب تبليغ السعوديين عنهم.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإلغاء نظام الساعة الالكترونية، مؤكدًا أن الحكومة السعودية لم تطلبها، فضلًا عن تحميلها على المعتمر سعر إضافي والكثير منهم لا يقرأ ولا يهتم بالساعة، متسائلًا لماذا نكلف الحاج والمعتمر ساعة الحكومة السعودية لم تطلبها؟ فلا بد من التخفيف عن المواطن.

وأوضح أن الساعة الإلكترونية أصدرتها الحكومة السعودية عام كورونا وأهدتها للحجاج لتحديد مكان الحاج في حالة هروبه أو إصابته أو توهانه خلال فترة الحج، ولكنها لم تصدرها هذا العام.