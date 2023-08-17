اللواء حازم طاهر: 2 مليار جنيه نفقة حل أزمة مياه الصرف الزراعي بسيوة

كشف اللواء حازم طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن تفاصيل مشروعات الصرف الصحي والمياه في واحة سيوة وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم إنفاق 2 مليار جنيه، لحل أزمة مياه الصرف الزراعي والأملاح في سيوة، منوهًا إلى أنه مع التشغيل التجريبي سوف يعود منسوب البرك إلى المنسوب الآمن بالواحة.

وشدد على أن أزمة واحة سيوة مع مياه الصرف الزراعي والأملاح انتهت نهائيا، مبينًا أنه تم نقل المياه خارج الواحة من خلال طردين ينقلان المياه لـ القناة المفتوحة بطول 34 كيلو باتجاه منخفض عين الجنبي، الأمر الذي استغرق عامًا كاملًا.

وأفاد بأنه تم إنشاء 9 شبكات ري كاملة بأطوال 85 كيلو و115 خزانًا خلط لخدمة 5 آلاف فدان أرض زراعية؛ للتحكم في كميات المياه الداخلة على الأراضي الزراعي، من خلال تحديد مقنن مائي لكل مواطني؛ لعدم حدوث هدر للمياه، خاصة أن وزارة الري تحدد كميات المياه لكل فدان على حسب نوعية التربة والمزروعات.

وأشار إلى أن كل منطقة ستتسلم المياه وفق مقنن مائي بمشاركة الأهالي بتدشين رؤساء روابط، مسؤولين عن توزيع المياه على الأهالي، منوهًا أن الآبار العشوائية السطحية تسببت في مشاكل كبيرة في سيوة على مدار 30 سنة والتي بلغ عددها 250 بئرًا.

وذكر أن أبزر هذه المشكلات ارتفاع الأملاح، لافتًا إلى أنه تم غلق 40% منها، والتزم أهالي الواحة بإغلاق الآبار العشوائية السطحية في المزارع، وتعويضها بآبار مياه نظيفة عذبة تم حفرها بواسطة الحكومة.