روسيا تعمل على تحديد هوية 22 شخصا لقوا حتفهم في انفجار ضخم بمحطة وقود

بعد يومين على الانفجار الضخم الذي وقع في محطة وقود في جمهورية داغستان الروسية في القوقاز والذي أسفر عن مقتل 35 شخصا، لم يتم بعد التعرف على هوية 22 جثة، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

ويعتقد المحققون أن الانفجار الذي وقع في مدينة محج قلعة، عاصمة داغستان نجم عن حريق في ورشة سيارات في الجهة المقابلة لمحطة الوقود، حيث تم تخزين أسمدة أيضا.

واستجوب المحققون رجلين، أكد أحدهما تخزين نترات الأمونيوم، حسبما ذكرت قناة "بازا" الإخبارية الروسية.

وتتعامل لجنة التحقيق الحكومية مع الحادث على أنه ناجم عن مخالفة لإجراءات السلامة مما تسبب في وفيات.

وقالت وسائل إعلام روسية أن 84 شخصا أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة.

وقال رئيس إدارة داغستان سيرجي ميليكوف إن الانفجار في محج قلعة ألحق أضرارا بنحو 400 منزل في المنطقة المحيطة بمحطة الوقود.