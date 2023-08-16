قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، إن معرض مسابقة مواهب وقدرات، يأتي نتاجًا لمسابقة عالمية كبرى، تنظمها وحدة «الإبداع والتعلم المستمر»، بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن الموسم الأول من المعرض نُظم تحت شعار «تنوع وتعايش»، موضحة أن هناك طلابًا من 137 دولة يدرسون في رحاب الأزهر.



ولفتت إلى أن المعرض نُظم العام الماضي تحت شعار «تنمية واستدامة»، بينما كان «إبداع وتميز» شعار هذا العام، قائلة إنه يضم 16 مسابقة في مجالات: الخط العربي، والشعر، والخطابة، وبراعة التحدث باللغات الأجنبية، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، والفنون الرقمية، والكتابة، والقرآن، والحديث، وغيرها.



وأوضحت أن المعرض يتضمن اختيار 10 فائزين في كل مسابقة، معقبة: «لا بد أن نتولى طاقات الطلاب الوافدين بالرعاية والعناية والاهتمام، وأرى بأن قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإنشاء أكاديمية للمواهب والقدرات، تاريخي لأنه ينم عن الحرص على صقل مواهب هؤلاء الطلاب».



وذكرت أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أشادوا أمس بأعمال الطلاب الوافدين، واقترحوا على مسئولي الأزهر أفكارًا خلاقة؛ لتطوير المسابقة في العام المقبل.



وأكملت: «ربما ينظم معرضًا كبيرًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها التضامن الاجتماعي، لعرض منتجات هؤلاء الطلاب؛ لأنها ترقى إلى هذا المستوى، ومن الممكن أن تدر دخلًا كبيرًا عليهم».



وافتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء، معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث تحت شعار «إبداع وتميز»، بحضور عدد من السفراء وقيادات الأزهر.



